Umbria: Gualdo Tadino, città diventa capitale di tiro con la fionda

E’ pronto il centro nazionale della Figest, sorto in città negli ultimi mesi. L’annuncio della realizzazione di questo spazio, nella zona del quartiere Biancospino a Gualdo Tadino, era arrivato in occasione del campionato italiano di tiro con la fionda che si è tenuto a Gualdo Tadino nel mese di ottobre 2022. Una città che si conferma sempre più centrale nel mondo degli sport tradizionali che fanno capo alla Figest. Infatti, oltre ad essere stata sede del primo mondiale di tiro con la fionda, a inizio ottobre, a Gualdo Tadino si è tenuta la cerimonia di chiusura del progetto europeo EuFestTsg - european traditional sport and games festival. La città è stata protagonista con la cerimonia conclusiva dell’evento attraverso il supporto dell’Ente Giochi de le Porte.

Ora è in arrivo il centro nazionale della Figest i cui lavori sono conclusi, manca solo l’inaugurazione. “Questo centro Figest non sarà solo un poligono per il tiro con la fionda ma un vero e proprio punto di riferimento per i venti sport della federazione tra cui le freccette, calcio ballilla, ruzzola, ruzzolone, fionda e altro ancora” come viene spiegato dagli stessi esponenti dell’associazione dei fiondatori. Inoltre lo spazio sarà sede amministrativa di tutte le Asd gualdesi che fanno capo alla federazione. “Sarà un vero centro aggregazione per ragazzi e non, che vorranno avvicinarsi a questo mondo fatto di tradizione sport ed amicizia” continuano dall’associazione gualdese. Infatti, dalla passione per il tiro con la fionda, dall’amore per i Giochi de le Porte, dalla città di Gualdo Tadino è nato un nuovo sport – a carattere nazionale – il tiro con la fionda. Se da un lato il somaro è il protagonista principe, con due gare e il tiro con l’arco ha da sempre specialità olimpiche, i fiondatori hanno sentito solo alcuni anni fa l’esigenza di creare una propria associazione un proprio campionato. E’ nato così un campionato italiano, poi la partecipazione ai campionati europei, dove i fiondatori gualdesi hanno fatto incetta di titoli, e il campionato mondiale che si è disputato, prima volta nella storia, a Gualdo Tadino.

La città è destinata a diventare sempre più capitale del tiro con la fionda, candidandosi ad ospitare eventi europei nel prossimo anno, ma sopratutto con la creazione del centro federale della Figest che, oltre ad ospitare altre specialità dei giochi e sport tradizionali, sarà nevralgico per gli amanti della fionda. Ospiterà il poligono, ma sarà anche la terza sede della World slingshot association, associazione mondiale di tiro con la fionda, dopo Shanghai e Zurigo.

