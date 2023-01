Umbria, tornano le Befane dei vigili del fuoco. Ecco dove

05 gennaio 2023 a

In Umbria dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid 19, ritorna l’emozionante e atteso evento dell’Epifania dei Vigili del Fuoco. Nel territorio regionale, numerosi sono gli appuntamenti previsti per la giornata del sei gennaio. A Perugia, in centro città, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale del Cnvvf e dell’Associazione Gianluca Pennetti Pennella, sarà impegnato nella discesa della Befana dal campanile di Palazzo dei Priori verso piazza della Repubblica. A seguire, verranno consegnate le calze per chi sarà munito di apposito ticket. Lo stesso giorno, sono previste altre manifestazioni simili, a cura dei Comandi di Perugia e Terni e delle associazioni dei Vigili del fuoco in congedo, a Spoleto (Piazza Garibaldi), Città di Castello (Piazza Gabriotti), Gubbio (Piazza della Signoria), Gualdo Tadino (Piazza del Municipio), Todi (Piazza del Popolo), Amelia (Piazzale Unità d’Italia), Orvieto (Piazza del Popolo).

Perugia, arriva la befana: ecco tutti gli appuntamenti

