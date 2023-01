Amelia, furto di best seller in Usa. Bernardini pronto a confessare

05 gennaio 2023 a

Svolta nell’inchiesta su Filippo Bernardini che lo scorso anno fu arrestato a New York con l'accusa di essersi impossessato in modo fraudolento di romanzi inediti, camuffando la propria identità e spacciandosi per operatori del mondo dell'editoria. Venerdì 6 gennaio il 30enne amerino, che lavorava a Londra per un grande editore, dovrebbe dichiararsi colpevole di frode telematica davanti a un giudice del tribunale di Manhattan, secondo un'email inviata alle vittime dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. La notizia è stata riportata dall’edizione on line del New York Times ed è subito rimbalzata ad Amelia dove la famiglia del giovane risiede tuttora.

Il giovane, che era un impiegato di Simon & Schuster, è accusato di frode telematica. Tra gli autori nel mirino anche Margaret Atwood, Ethan Hawke e persino Dan Brown. Bocche cucite all'ufficio del procuratore degli Stati Uniti che ha rifiutato di commentare la vicenda con i giornalisti americani. E anche il legale di Bernardini non ha voluto rilasciare dichiarazioni in proposito. Filippo è il figlio di un noto medico amerino, Piero Bernardini, già vicesindaco e candidato alle ultime elezioni amministrative.

Secondo la ricostruzione della pubblica accusa Filippo Bernardini (nella foto) avrebbe creato siti falsi e false identità telematiche per farsi consegnare in maniera fraudolenta alcuni libri, che erano ancora inediti, da scrittori di fama internazionale. Il tutto, però, senza estorcere un solo soldo, senza minacciare nessuno, senza procurare a sé alcun vantaggio se non quello di leggere un libro prima che andasse in stampa. Il collezionista di manoscritti, così era stato definito dalla stampa internazionale, aveva riottenuto la libertà nei mesi scorsi dopo il pagamento di una cauzione. I reati di cui è accusato prevedono pene molto pesanti. Ma la battaglia in sede legale va avanti e non si escludono per il prossimo futuro altri colpi di scena.

