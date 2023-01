Umbria, i saldi partono bene. I commercianti: "C'è voglia di shopping"

05 gennaio 2023 a

a

a

Partono bene i saldi in Umbria. I commercianti confidano nel fine settimana lungo della Befana, sostenuti dal meteo. A pesare è il timore per i rincari ma nei negozi si respira aria di ottimismo. Perugia gode ancora degli strascichi del Capodanno Rai: ci sono tanti turisti, molta voglia di fare shopping. "La gente sembra carica di ottimismo, ha voglia di fare acquisti"- spiega Elisabetta Ascani, titolare della boutique Wally di Corso Vannucci. Molte anche le persone del posto in cerca di occasioni. Da Gentili Calzature a corso Mazzini, a Spoleto, le promozioni arriveranno fino al 50%. “I clienti - spiega Paola Gentili – anche ieri hanno chiesto molte informazioni sulla merce che esponiamo. Mi auguro che la situazione, con i saldi e le offerte, vada meglio rispetto a quanto accaduto finora”.

Video su questo argomento Al via la stagione dei saldi, la rivincita dei negozi sul web

Partenza sotto i migliori auspici anche a Terni. “L'andamento non può essere che positivo – dichiara il presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini - perché i consumatori avranno a disposizione un’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità". Anche se, ovviamente, il problema dei rincari è molto sentito. Michela Lepri, di Città di Castello, spiega che che è un po' preoccupata per il futuro. ''I saldi? Qualcosa si compra, ma meglio risparmiare, i tempi mi paiono poco adatti: preferisco mettere via i soldi...''.

Amoni: "Il commercio è in ripresa, ma non ai livelli pre pandemia. I saldi? Non ci credo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.