Perugia, rapina al centro commerciale: porta via console per videogames e tenta di picchiare i poliziotti. Arrestato 24enne

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso il centro commerciale di Collestrada per il furto di una console per videogames in un negozio di elettrodomestici. Uno degli addetti ha allertato la questura chiamando al 113.

Giunti sul posto, i poliziotti della squadra volante hanno immediatamente avvistato nell’area di parcheggio l’addetto alla sicurezza correre a perdifiato nel tentativo di raggiungere un giovane – poi identificato come un italiano di 24 anni – che, nel frattempo, era riuscito a guadagnarsi la fuga con la refurtiva.

Con il supporto di un’altra volante, i poliziotti sono riusciti a raggiungere e a contenere, con non poca difficoltà il 24enne che aveva iniziato a colpirli e a minacciarli. Una volta messo nella condizione di non nuocere, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia per ulteriori approfondimenti. La console, del valore di circa 350 euro, è stata invece ritrovata sotto un’autovettura parcheggiata nelle strettissime vicinanze dove era stata interrotta la fuga del giovane che aveva tentato di disfarsene prima dell’arrivo degli agenti. Nell’area circostante sono state poi recuperate, unitamente alla placca antitaccheggio, anche le forbici che l’uomo aveva utilizzato per asportare il dispositivo. Terminati tutti gli accertamenti di rito, il 24enne è stato arrestato dagli agenti della squadra volante per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Su disposizione del pubblico ministero è portato in carcere, a Capanne.

La direttissima ha confermato l’arresto dell’uomo disponendo l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza con l’obbligo di permanere presso il proprio domicilio nell’orario compreso dalle 22 alle 7, facendo divieto di allontanarsi dal comune senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

