Terni. Baby gang in azione a Gabelletta: atti vandalici e picchiato un residente

Un uomo di 63 anni è stato picchiato da alcuni ragazzini nel tentativo di strappargli di mano il telefonino con il quale stava filmando l’ennesima bravata degli stessi componenti di una baby gang.

E’ successo nella serata di martedì 3 gennaio 2023 nel quartiere Gabelletta, a Terni, dopo che, solo il giorno prima, il capogruppo in consiglio comunale del Pd, Francesco Filipponi, si era fatto portavoce delle segnalazioni arrivate proprio da chi vive in quella zona: “Da quanto riportano i residenti – ha detto – si sarebbero verificati dei tentativi di danneggiamento di un balcone e di un camper parcheggiato in via Cassiopea, al quartiere Gabelletta”.

A poche ore dal monito lanciato dall’esponente dem, come detto, gli ulteriori sviluppi.

Entrando nel dettaglio, sembra che i baby teppisti fossero saliti sul tetto di una struttura sanitaria privata che ha una sede nella zona, ovvero la Comedica. L’uomo poi aggredito, un 63enne, si sarebbe avvicinato e avrebbe iniziato a filmare con il cellulare le “gesta” della combriccola. Alla quale avrebbe anche intimato di smetterla, perché, oltre a provocare danni, i ragazzini rischiavano anche di farsi male.

Per tutta risposta, sempre secondo una prima ricostruzione, alcuni di loro si sono avvicinato all’uomo, uno dei ragazzini ha cercato gli ha strappato di mano il telefonino ed ha cercato di cancellare il video. Il 63enne ha reagito ed è stato a quel punto che sarebbe stato colpito con un pugno ed un paio di calci ai fianchi. Poi sono scappati, subito prima dell’arrivo dei carabinieri.

“È necessario che l'amministrazione si attivi ed ascolti i residenti esasperati – è il commento del capogruppo dem Filipponi – occorre ancora come già avvenuto per via del mulino e per lo spazio antistante il centro sociale di Gabelletta l'installazione della videosorveglianza e un programma di controllo condiviso del territorio con tutte le forze dell'ordine preposte”.

Sull’argomento ieri è intervenuta anche la Lega: “Nella zona in questione – dicono i consiglieri comunali del Carroccio – è necessario intensificare la presenza del personale di polizia soprattutto nelle ore notturne e intervenire al più presto per ristabilire la legalità e tutelare il benessere dei cittadini”.

