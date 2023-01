Perugia, donna di 82 anni scomparsa: scattate le operazioni di ricerca

05 gennaio 2023 a

A Perugia ore di apprensione per la scomparsa di una donna di 82 anni. Le ricerche sono scattate alle 22.30 di mercoledì 5 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, la signora si stava muovendo con la propria auto quando si è persa. Sono stati i carabinieri i primi a ricevere la segnalazione e ad allertare subito anche i vigili del fuoco. Le ricerche nella zona della localizzazione del telefono hanno dato esito negativo. Alle 6 di questa mattina le operazioni sono riprese. Sul posto anche Unità comando locale di Perugia. La donna si è persa in città dopo essersi recata nella farmacia di via dei Filosofi.

