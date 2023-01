Ferentillo, raid vandalico in chiesa. Distrutta statua di Gesù Bambino

05 gennaio 2023 a

Sconcerto ed incredulità tra i fedeli dopo che, giorni fa, nella chiesa di Santa Maria (nella foto) a Ferentillo è stata trovata distrutta la statua del Bambino Gesù che era esposta sull'altare maggiore. Una notizia che in paese ha suscitato molta tristezza e preoccupazione. Tante le domande che si sono fatti sia i fedeli che lo stesso parroco don Simone Maggi dopo la brutta scoperta. Chi ha commesso l’atto vandalico non è stato ancora individuato e nessuno si è accorto di niente. Purtroppo non essendoci le telecamere è complicato scovare chi ha compiuto un tale gesto. “Ora la statua del Bambino Gesù è da un restauratore della zona - spiega il parroco don Simone Maggi - per essere riparata. Come ogni mattina, alle 8, apro la chiesa per permettere ai fedeli di pregare e anche io mi fermo per recitare le preghiere.

Quel giorno sono dovuto andare a fare delle commissioni e quindi a metà mattina sono andato via. Dopo qualche ora alcuni fedeli mi hanno comunicato quello che era accaduto. Quando sono rientrato ho potuto constatare quanto avvenuto, cosa che mi ha lasciato senza parole. Non si erano verificati mai fatti simili e mi auguro che sia un episodio isolato. Il perchè è stato fatto un atto simile non lo so. E' difficile dare una spiegazione quando si verificano tali episodi. La chiesa non posso chiuderla perchè è un luogo di culto dove i miei parrocchiani vanno a pregare. Spero che - conclude - sia un fatto unico e che non si ripeta”. In molti a Ferentillo sono rimasti basiti per l'accaduto e si chiedono il motivo di un atto vandalico che resta senza spiegazioni. Certo trovare il Bambino Gesù distrutto ha sollevato sconcerto tra i residenti. La notizia via social ha suscitato non pochi commenti: “Fatto da non poter commentare”, “Vergogna” e via dicendo. Ora si spera che chi ha distrutto la statua esposta sull'altare maggiore della chiesa di Santa Maria si faccia avanti e spieghi le ragioni della bravata.

Soltanto il tempo riuscirà a far capire cosa è accaduto. Un paio di anni fa a Terni erano stati messi a segno atti vandalici ai danni di immagini sacre. Quella volta erano state trafugate due statue sacre (una al villaggio Matteotti e l'altra in via Murri), un'edicola votiva era stata frantumata a San Valentino e un’altra in via Pasteur che conteneva la statua di Padre Pio era stata decapitata. Fatti che lasciano senza parole e che non sono commentabili. Dell’episodio, accaduto a Ferentillo, sono stati informati anche i carabinieri.

