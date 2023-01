Amelia, il ballerino Filippo Zara vince talent show in Albania

05 gennaio 2023 a

Il ballerino professionista amerino, Filippo Zara, ha vinto l'edizione 2022 di “Dance Albania” a Tirana l'equivalente di “Ballando con le stelle”. Nel programma tivù Filippo era in coppia con la cantante macedone Adelina Tahiri. “E' stata una grande soddisfazione - spiega Filippo Zara - essere riuscito a ottenere un premio così importante. La gara è iniziata ad ottobre e settimana dopo settimana siamo riusciti a conquistare a suon di balli la finale che si è tenuta il 26 dicembre e che ci ha visto vincitori.

Adelina si è affidata completamente a me nel ballo. Come in Italia a “Ballando con le stelle” quella di Tirana è una competizione di ballo in cui ci sono i giudici che assegnano dei punteggi e ogni coppia è formata da un ballerino professionista e da personaggi provenienti dal mondo del calcio, dello spettacolo e via dicendo. Una competizione che ci ha visti gareggiare con altri professionisti e ci ha visti affrontare altre coppie. Poi alla fine ce l'abbiamo fatta”. Filippo Zara ha iniziato a ballare che non aveva sei anni, poi l'accademia e da lì la danza è diventata la sua passione e il suo lavoro tanto che insegna in una scuola a Roma e ad Amelia ne ha una sua. A soli 25 anni ha ballato su molti palcoscenici all'estero, ma anche in Italia. Ora guarda al futuro e ha già dei progetti. “Farò un video con Adelina Tahiri - anticipa Filippo Zara - e poi vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Certo, il mio sogno è poter partecipare a trasmissioni italiane come “Ballando con le stelle”, ma vediamo che succede”. Intanto Filippo trascorre la sua giornata ad allenarsi e ad insegnare e trasmettere ai suoi allievi la passione per il ballo.

Si è portato a casa un prestigioso premio come “Dance Albania” a Tirana e forse in un prossimo futuro potremmo ritrovarlo tra i ballerini del programma di Milly Carlucci in onda su Raiuno. Da ricordare che Filippo Zara, che è molto noto anche a Terni, ha già partecipato alla quarta puntata di “Ballando on the road 2021” con Federica Rea proponendo un mix di paso doble e rumba.

