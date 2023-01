Perugia, disabili maltrattati al centro diurno: revocati i domiciliari per un altro operatore

Fra.Mar. 05 gennaio 2023 a

E’ tornato in libertà anche un altro degli operatori inizialmente messo ai domiciliari per lo scandalo dei maltrattamenti al centro diurno Forabosco di Collestrada. All’indagato, assistito dall’avvocato Luca Gentili, il gip, Margherita Amodeo, ha revocato i domiciliari disponendo in sostituzione l’interdizione dalla professione di operatore socio sanitario per 12 mesi. Il pm titolare del fascicolo, Mario Formisano, aveva dato parere contrario perché l’operatore non aveva dato le dimissioni dalla struttura. Un secondo arrestato - assistito dall’avvocato Giuseppe Berellini - era stato scarcerato il 23 dicembre scorso.

Intanto, dagli interrogatori di garanzia con il gip Amodeo emerge che gli operatori hanno detto di avere “parlato con i responsabili che sono al corrente della difficoltà di noi operatori”. Difficoltà indicate, in particolare, nel gestire ospiti, definiti “violenti contro se stessi e contro gli altri”. Gli operatori hanno inoltre detto di non essere intervenuti davanti alle violenze dei colleghi per non delegittimarli davanti agli ospiti.

L’inchiesta era partita dopo l’esposto dei genitori di un ragazzo. Avevano trovato lividi addosso al figlio e hanno chiesto di fare chiarezza. Le telecamere del Nas hanno rivelato una quotidianità fatta di botte e punizioni nei confronti di ospiti affetti da autismo.

