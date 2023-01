Perugia, morte sospetta di una 90enne: racconto familiari "incongruente"

Francesca Marruco 05 gennaio 2023 a

Sono state le “incongruenze” del racconto dei familiari rispetto alle fratture riscontrate da un radiologo a far scattare il sospetto che ci fosse dell’altro nel caso della morte di un’anziana di 90 anni, deceduta nella notte tra martedì e mercoledì al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Incongruenze che sono state notate subito in Pronto Soccorso dove la donna è arrivata a bordo di un’ambulanza mercoledì nel primo pomeriggio con delle brutte fratture. I familiari - con lei sono arrivati il figlio e la nuora - con cui la donna conviveva hanno infatti inizialmente raccontato che l’anziana era caduta inciampando sul cordolo del marciapiede del giardino di casa, durante la consueta passeggiata mattutina. Ma le radiografie hanno mostrato una situazione definita “incompatibile” con questo racconto, che invece è tipica di cadute dall’alto. Una su tutte è la frattura cosiddetta da scoppio del calcagno. Una lesione che ci si può procurare di certo non cadendo mentre si cammina per strada.

A quel punto, come previsto in casi simili, è scattata immediatamente la segnalazione all’Autorità giudiziaria. L’anziana è ancora viva quando gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica vanno nella sua casa di Colombella per un sopralluogo coordinati dal pm di turno, Mario Formisano, che, data la delicatezza della situazione, decide di andare di persona sul posto. Intanto il magistrato delega anche il medico legale di turno, il dottor Luca Tomassini, a effettuare immediatamente una visita all’anziana che, nel frattempo, è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. E’ lì che poche ore dopo morirà forse anche per le gravi ferite riportate, tra cui diverse fratture agli arti inferiori e versamenti conseguenti. Il medico legale delegato dalla Procura esegue un primo esame e di fatto certifica quel che hanno già notato i medici del Pronto Soccorso: le ferite non sono compatibili con l’anamnesi fatta grazie al racconto dei familiari. Non solo, c’è anche il sospetto altre contusioni riscontrate sul corpo della donna, potrebbero essere coeve e non riconducili alla caduta.

I familiari vengono sentiti più volte e forniscono anche altre versioni tra cui quella in cui dicono che l’anziana potrebbe essere caduta mentre loro erano nel retro e non si sarebbero resi conto della dinamica. Dalla finestra? La donna viveva al primo piano. Ma allora perché parlare della caduta durante la passeggiata mattutina. Versioni, per l’appunto, considerate da vagliare, soprattutto per l’incongruenza del primo racconto fornito ai medici del pronto soccorso. Un caso da risolvere che ha portato la Procura guidata da Raffaele Cantone ad aprire un fascicolo per permettere di effettuare tutti gli accertamenti del caso e stabilire cosa sia realmente accaduto. Al momento infatti non viene esclusa alcuna ipotesi. E saranno gli uomini della squadra mobile di Gianluca Boiano a dover risolvere il mistero attorno al decesso dell’anziana. Intanto la salma della donna è a disposizione dell’Autorità giudiziaria e, nelle prossime ore, verrà disposta l’autopsia per trovare ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nelle ultime ore in vita di Annamaria. Cosa che lei non ha potuto fare per le condizioni di salute pregresse in cui versava: a causa di un ictus nei mesi scorsi non era più in grado di parlare.

