Perugia, l'aeroporto raggiunge quota 369 mila passeggeri nel 2022

Il 2022 si conferma un anno record per l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Da gennaio a dicembre sono stati 369.224 i passeggeri registrati, il 155% in più rispetto all’anno precedente e il 68% in più rispetto al 2019 quando il Covid non era ancora arrivato. La Sase - la società che gestisce lo scalo - parla di un anno di grande rilancio che a partire dal mese di marzo ha visto una graduale re-introduzione delle rotte programmate.

Diciassette, alla fine, quelle proposte e operate da otto compagnie aeree fino ad arrivare - nei mesi clou - a 80 voli di linea settimanali. La Sase si diverte a fornire anche qualche statistica: il 67% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 31% su voli nazionali e il 2% su voli di aviazione generale e charter. Le rotte che hanno generato i maggiori volumi di traffico, quindi quelle più gettonate, sono state, nell’ordine, i collegamenti internazionali con Londra Stansted, Bruxelles e Malta mentre sui collegamenti nazionali Catania, Palermo e Cagliari. I movimenti aerei nell’arco dell’intero anno sono stati 5.519 di cui 2.700 generati da voli di linea e 2.819 da voli di aviazione generale. Parla di un anno “straordinario” e “unico” il direttore generale, Umberto Solimeno. “Un anno che è stato corredato da ottime performance di servizio erogato a compagnie aeree e passeggeri: i tempi di attesa media sono stati rispettati e i target raggiunti in tutte le linee aeree. Abbiamo avuto 43 voli dirottati su altri aeroporti - aggiunge - per condizioni meteo avverse che hanno coinvolto circa 5.521 passeggeri confermando comunque la regolarità dei voli al 98,7%. La nostra forza lavoro diretta e indiretta e cresciuta del 30%, durante la stagione estiva abbiamo inserito in organico cinque nuove unità”. Non a caso l’aeroporto San Francesco di Assisi è stato il primo in Italia per crescita rispetto al 2019 e il terzo in Europa secondo il report Assaeroporti/Aci.

“Il 2022 sarà ricordato come un anno record e storico - rimarca ancora il direttore Solimeno - che deve essere considerato un punto di partenza per nuovi e ambiziosi obiettivi”. Tra questi, l’attivazione di due nuove rotte - Parigi e Francoforte - che da ormai parecchio tempo vengono date come certe. Il consiglio comunale di Perugia, invece, ha approvato nei giorni scorsi con 14 voti a favore e 7 contrari l’ordine del giorno presentato dalle consigliere Francesca Vittoria Renda, Maria Cristina Morbello del gruppo consiliare Tesei Presidente per l’Umbria, Fotinì Giustozzi del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, per l’ attivazione di un collegamento aereo con la Grecia, paese ricco di storia che muove ogni anno grandi flussi turistici

