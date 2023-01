Umbria, si affaccia alla finestra e le rubano un ciondolo d'oro

Sandra Ortega 05 gennaio 2023 a

Sarebbero due venditori ambulanti i protagonisti del furto di un ciondolo d’oro ai danni di un’anziana che vive a Nocera Umbra, nella zona di vocabolo Case. A raccontare la vicenda, accaduta nel pomeriggio di martedì 3 gennaio, la figlia, secondo la quale uno dei due avrebbe suonato alla porta per attrarre la donna che però non avrebbe aperto affacciandosi però alla finestra. Movimento fatale dal momento che l’uomo avrebbe approfittato proprio per provare a strappare la collana d’oro dal collo riuscendo a fuggire con il prezioso ciondolo. Poi con l’aiuto del complice si sarebbe dato alla fuga.

E’ successo martedì, intorno alle 16, in via Mugnano. A raccontare il furto la figlia della donna che, con un post sulla bacheca della propria pagina Facebook, ha svelato alcuni dettagli della vicenda di cui è stata protagonista suo malgrado la madre. Si tratterebbe, secondo quanto riportato, di due ambulanti stranieri frequentatori della zona.

“Uno giovane, non troppo alto, capelli corti, che ha suonato a casa di mia mamma – si legge nel post - Lei ha chiesto chi era non aprendo la porta e al suo rifiuto di acquistare, lui dalla finestra ha allungato un braccio strappandole la catenina dal collo. Un altro stava in macchina con il motore acceso. Sono partiti come razzi. Chiunque veda una macchina scura probabilmente nera tipo Mercedes un po’ vecchia, forse station wagon o simile, faccia attenzione”.

Mercoledì mattina è stata presentata denuncia su quanto accaduto ai militari dell’Arma. Un episodio che purtroppo conferma quanto raccontato nei mesi scorsi negli incontri pubblici tra rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini per illustrare i rischi più frequenti ai quali sono esposte le persone anziane e sole.

Tra questi, truffe, furti in abitazioni e le tecniche più utilizzate per raggirare le vittime. Questi incontri, sia con i carabinieri che con la polizia di Stato, sono stati molto partecipati dai cittadini. Ma come è successo all’anziana a volte non basta nemmeno l’accortezza di non aprire la porta di casa.



