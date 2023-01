Umbria, truffe online: nel 2022 sottratti 3 milioni e 800 mila euro

Fra. Mar. 04 gennaio 2023 a

Tre milioni e 800 mila euro: è questa la somma abnorme sottratta a persone truffate nel 2022. Il dato emerge dal bilancio delle attività del 2022 del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica dell'Umbria, alla guida della dirigente di Polizia, Michela Sambuchi. In tutto, tra Perugia e Terni le persone denunciate sono state 184 per truffe online.

Da evidenziare la particolare attenzione riservata al fenomeno delle truffe romantiche per cui il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Umbria ha indagato 4 persone di nazionalità nigeriana residenti tra le Marche e l’Abruzzo, che erano riusciti a truffare una donna di circa 70 anni della provincia di Perugia per la somma di oltre 20.000 euro.

In crescita anche gli attacchi a infrastrutture critiche alle istituzioni, alle aziende e ai privati: dal 2021 c'è stato un incremento del 8250%: a Perugia gli attacchi sono passati da 2 a 167 mentre a Terni da zero a 37 con 836 altre diramati. In uno scenario particolarmente delicato, nel quale il conflitto russo-ucraino ha comportato una recrudescenza nell’attività di attori ostili, è stata condotta una campagna di sensibilizzazione e di informazione da parte degli operatori del Nucleo Operativo di Sicurezza Cibernetica, a favore degli enti istituzionali convenzionati.

