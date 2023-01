Umbria: Spoleto, tablet, software e corsi gratuiti grazie all'associazione Maestra Patrizia

Rosella Solfaroli 04 gennaio 2023 a

a

a

Due tablet con uno speciale software dedicato ai ragazzi con disabilità, attrezzi sportivi per la scuola di Beroide ma soprattutto è stato avviato un laboratorio di educazione ai linguaggi teatrali per bimbi della scuola primaria. L’associazione “La maestra Patrizia” di Spoleto ha tracciato il primo bilancio dopo un anno di attività. E lo ha fatto nel corso di una cena di beneficenza, la seconda da quando un anno e mezzo fa circa, l’associazione è nata, a cui hanno partecipato 100 persone. Una cena che è voluta essere anche occasione per ricordare Patrizia Badiali (nella foto), la maestra della scuola di Beroide che il Covid ha prematuramente portato via due anni fa.

Vertenza ex Novelli, da sciogliere nodi cessione e stipendi



“Durante il 2021 – spiegano dall’associazione del presidente Carlo Manto - sono stati consegnati al primo e al secondo circolo didattico due tablet con software dedicato per l’ausilio nell’apprendimento di alunni con disabilità dello spettro autistico. Inoltre sono stati donati attrezzi sportivi alla scuola primaria di Beroide nell’ambito dell’organizzazione della giornata dello sport”. Un edificio che è ancora in fase di ristrutturazione, che, a quanto pare, riaccoglierà appieno i piccoli studenti, tra scuola dell’infanzia e primaria, a settembre prossimo (i lavori si dovrebbero concludere entro la primavera) e che, per di più, da gennaio 2021, è stata intitolata proprio a Patrizia Badiali”.

Sequestrata droga a un detenuto: la nascondeva nella bottiglietta del bagnoschiuma



Ma al di là delle donazioni varie, seppur importanti per i bambini e ragazzi della città di Spoleto, la cena è stata utile anche per presentare il primo vero progetto dell’associazione “un laboratorio di educazione ai linguaggi teatrali per bimbi della scuola primaria tenuto da Francesca Cenciarelli, che è in pieno svolgimento al centro Il Glicine in via Martiri della Resistenza”, spiegano ancora dall’associazione. E alla cena erano presenti, con le loro famiglie, anche tre dei ragazzi che vi partecipano, i quali si sono detti entusiasti dell’esperienza che stanno vivendo. Il momento ci convivialità è stato inoltre l’occasione per presentare ulteriori progetti per il futuro. Ovvero sono in arrivo “dei nuovi laboratori, una collaborazione con l’associazione Plastica2020 per il supporto dei bambini che si trovano a vivere un’esperienza molto delicata - prosegue la nota - e l’organizzazione di un evento tutto dedicato ai bambini. In un’atmosfera familiare e piena d’amore è stato naturale scambiarsi gli auguri di Natale sentendo Patrizia in mezzo a noi”.

Il cane Ares finisce in un greppo, salvato dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.