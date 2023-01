Terni. Padel panoramico inaugurato, polemiche tra politici della stessa area

Giorgio Palenga 04 gennaio 2023 a

Diciamo la verità, non si sarebbe acceso a Terni forse alcun dibattito cittadino se il pallone installato in vocabolo Gioglio, da una società composta in prevalenza da giovani, che ospita i campi del Panoramic Padel - inaugurato il 2 gennaio 2023 - non fosse attiguo all’area individuata dalla Ternana per la realizzazione del suo centro sportivo, congelato da un ricorso al Tar.

Un progetto, quello del padel, avviato in tempi non sospetti, sfruttando la destinazione prevista per quell’area (impiantistica sportiva), attenendosi a tutte le prescrizione della Soprintendenza, ivi compresa la “fattura” del pallone-pietra dello scandalo che, peraltro, resterà visibile solo per pochi mesi invernali.

Invece si è scatenato un putiferio, come se qualcuno avesse voluto favorire i giovani imprenditori e penalizzare il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, e quindi anche le Fere. E non è certo così.

Fatto sta che il dibattito sta infiammando anche la politica, con posizioni divergenti anche all’interno delle stesse aree di riferimento, come ad esempio quella dell’opposizione in Comune.

“Il Padel a Villa Palma è uno scempio visivo ed ambientale - dice senza mezzi termini il Movimento 5 stelle - la Soprintendenza chiarisca da che parte sta”. I grillini attaccano duramente proprio la Soprintendenza per “la copertura del campo da padel, visibile persino dalla Luna, o piuttosto la copertura del campo da tennis di Cardeto in versione ecomostro”.

Più prudente, invece, il rappresentante di Senso Civico, di area centrosinistra, il consigliere comunale ugualmente di opposizione Alessandro Gentiletti: “Avrei preferito evitare di intervenire in un dibattito strumentale ma sento il dovere di esprimere la mia vicinanza a chi ha realizzato il padel panoramico, oggetto di variegati e folcloristici attacchi. Ho sempre combattuto in prima linea il consumo di suolo (...) ma non accetto che in questo tourbillon finisca e sia messo alla berlina chiunque scelga di tornare nella sua città e investire”.

