Perugia, il quartiere di Elce si mobilita per non far chiudere l'edicola

Sabrina Busiri Vici 04 gennaio 2023 a

a

a

Cesarina Chiacchiera è la titolare dell’edicola di Elce a Perugia, nei pressi via Innamorati. L'unica rivendita di giornali rimasta. Ma anche questa ancora per poco. Almeno così sembra, Cesarina è alle prese con le rese di giornali e riviste al distributore: lei vuole cessare l’attività.

L'edicolante Michele Pierini: “In 25 anni per noi è cambiato il mondo"

“Sono andata in pensione da un pezzo ma ho portato avanti questo lavoro come una missione soprattutto ora che vedo persone venire fin dalla Pallotta a Elce, farsi più di sette chilometri, perché non riescono a trovare un posto dove comprare il giornale. Specialmente la domenica. E nei festivi ho addirittura rinunciato ai turni di riposo per restare aperta e assolvere un servizio. Ma ora basta i costi azzerano tutte le entrate, sono decisa a smettere, nell’edicola c’ho messo tanti di quei soldi”, ribadisce Cesarina.

Non deve succedere, dicono però gli abitanti del quartiere. Cesarina con la sua edicola è un punto di riferimento per chi vuole fare quattro chiacchiere, per chi ha voglia di passare qualche minuto in compagnia, per scambiarsi ricette, consigli e un po’ di umanità. Insomma, i cliente non si limitano a comprare quotidiani o periodici ma fanno conversazione con lei e le raccontano del proprio cane, dei nipoti, dell’auto che non va. Tant’è che è scattata una mobilitazione nel quartiere per farle cambiare idea e per capire come sostenerla in un momento difficile. “Abbiamo la questione Cesarina all’ordine del giorno lunedì - riporta Michele Chiuini, presidente dell’associazione Elce viva - In assemblea vogliamo sollevare anche altri problemi come quelli delle tante famiglie che stanno soffrendo la chiusura della scuola Enzo Valentini, in attesa di riqualificazione da lungo tempo, e dei lavori interminabili dello studentato di via Elce di sotto”.

L'edicolante di via Fani: “Qui da dieci anni, non ho mai pensato di cambiare lavoro”



Intanto Cesarina precisa: “Io una soluzione la vorrei trovare, anche perché da Sant’Erminio a San Marco non c’è più una edicola. Io ho 74 anni e a casa ho solo i gatti, in questo lavoro ci credo: sono più che convinta che la carta stampata meriti ancora attenzione”. Oltre all’associazione di quartiere, anche privati cittadini stanno cercando di attivarsi per risolvere i problemi dell’edicolante. Se lo merita Cesarina: lei che all’ora di pranzo, a volte, non va a casa per portare i giornali a chi non può uscire. Un’abitudine che ha preso durante il periodo del lockdown e tuttora porta avanti. Perché vendere i giornali è una missione.

La visione dell'Edicola 518: "Puntiamo su innovazione e qualità"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.