Umbria, il caldo anomalo fa aumentare lo smog

Caldo anomalo, fuochi d’artificio di Capodanno, ripresa del traffico hanno prodotto in questi giorni in Umbria una concentrazione di polveri sottili nelle zone urbane ad alta intensità di popolazione e di auto e in alcune zone industriali.

Meteo, fino a 10 gradi sopra la media: zanzare a gennaio e grave inquinamento

La situazione già critica da una quindicina di giorni nel quartiere di Borgo Rivo a Terni ha fatto scattare l’allarme soprattutto in relazione alla nuova viabilità introdotta, secondo la tesi sostenuta dai consiglieri comunali del Movimento Cinque stelle. Sempre a Terni valori di allerta dei Pm10 anche per l’area industriale di Maratta. Nel bollettino giornaliero di Arpa Umbria relativo alla giornata di lunedì entrambi i quartieri sono risultati con una concentrazione di Pm10 sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc, rispettivamente con valori pari a 74 per Borgo Rivo e di 61 per Maratta. Qualità scadente dell’aria è stata registrata, sempre dal monitoraggio Arpa, anche a Ponte San Giovanni a Perugia e a Porta Romana a Foligno, con valori di Pm10 rispettivamente a 54 e 64. Qualità ancora accettabile, invece, a Perugia nelle zone di Fontivegge di Cortonese, di consueto tra le più critiche. Ancora nella soglia ma ormai al limite la zona industriale di San Martino in Trignano a Spoleto.

Smog, quattro giorni da bollino rosso. Scatta l'ordinanza



“Veniamo da due anni, 2021 e 2022, che hanno presentato situazioni entro gli standard di legge sia per quanto riguarda il rispetto dei limiti nella media annuale da parte di tutte le centraline della regione sia nel non superamento dei 35 giorni di concentrazione massima in una anno - riporta Marco Pompei, responsabile del servizio Rete Aria di Arpa Umbria -. La situazione di questi giorni non è allarmante ma il perdurare delle condizioni atmosferiche di temperature sopra le medie stagionali dovute all’intrusione di una corrente sahariana che oltre ad aria calda porta anche sabbia, potrebbero richiedere anche eventuali provvedimenti da parte delle amministrazioni comunali soprattutto nei quartieri di maggiore concentrazione di popolazione e auto”. Un buon consiglio in merito arriva da Pompei: “Viste le alte temperature meglio abbassare i riscaldamenti”.

Pompei ricorda anche che con la nuova direttiva, che dovrebbe concludere il suo iter entro l’anno, è previsto l’intervento immediato al momento del raggiungimento di valori alti di particolato. Oggi non è così. I provvedimenti sono mediati dalle amministrazioni comunali.

Per ridurre incidenti e inquinamento limiti in città a 30 km/h: ecco le zone interessate

