Umbria, coniugi morti travolti da un treno in Germania: indagini in corso

Una coppia di umbri, lei perugina e lui originario del tuderte, è morta travolta da un treno di alta velocità in corsa il 27 dicembre scorso nei pressi di Colonia, in Germania. Stando alle prime ipotesi della polizia tedesca si tratterebbe di un gesto volontario ma le indagini sono ancora in corso. Vivevano lontano dall'Italia da alcuni anni. Lei avrebbe compiuto 38 anni e lui 45. “L'incidente - riporta t-online.de, testata web tedesca - è avvenuto intorno alle 11:30 del 27 dicembre tra Kerpen-Horrem e Colonia-Ehrenfeld vicino alla stazione ferroviaria nel quartiere Frechen di Königsdorf. L'autista del treno da Aquisgrana a Colonia ha visto le due persone camminare mano nella mano sui binari del treno poco prima della collisione, ha riferito il portavoce della polizia”.

Non è stato ancora certificato se le due persone volessero suicidarsi o se si sia trattato di un incidente. “Al momento, i funzionari ipotizzano comunque il gesto volontario”, scrive il giornale teutonico. I familiari sono stati contattati e messi al corrente dell'incidente solo nella notte di lunedì scorso. Sono state anche informate la polizia di Stato e la Procura di Perugia.

Del caso si stanno occupando però le autorità tedesche. Le famiglie e gli amici residenti in Umbria sono stretti nel massimo riserbo. Anche altri media tedeschi si sono occupati del caso.

La linea ferroviaria tra Horrem e Colonia-Ehrenfeld è rimasta chiusa per diverse ore dopo l'incidente.

