Perugia, operazione antiterrorismo: espulso straniero che inneggiava alla jihad su Facebook

Lo hanno aspettato al rientro dal Marocco: una volta tornato a Perugia, dove risiedeva - insospettabile, con moglie e figli, un lavoro, apparentemente integrato - lo hanno fermato ed espulso immediatamente. Su facebook inneggiava alla guerra santa con diversi post finiti sotto la lente della polizia.

Si era anche definito guerriero mujahidin pronto a mettersi in gioco contro Israele. E’ una delle attività effettuate dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e dalla Digos di Perugia. “Un cittadino marocchino di 54 anni è stato espulso dal territorio nazionale, in quanto autore di una prolifica attività propagandistica sul social network Facebook realizzata attraverso numerosi post e commenti a sostegno dei fratelli musulmani e della jihad, specificamente della Palestina contro Israele, nel corso della quale si è definito un mujahidin pronto ad aiutare la causa”, è scritto nel report della polizia postale che fa il bilancio di un anno. L’espulsione dello straniero residente a Perugia è avvenuta a ottobre: l’attività di indagine risale ai mesi precedenti.

A livello nazionale, nell’ambito delle attività contro il cyberterrorismo, nel 2022 le persone indagate sono state 66, i casi trattati 1.193 e gli spazi virtuali monitorati 173.306. Il dossier evidenzia come, nel corso degli ultimi anni, “il continuo e vertiginoso incremento dell’utilizzo delle piattaforme di comunicazione online, social network e di applicazioni di messaggistica istantanea, ha determinato un’allarmante diffusione di contenuti propagandistici riconducibili al terrorismo, a una platea pressochè illimitata, sia di matrice islamista (jihadista, Isis, Al Qaeda, Al Shabaab ed altre articolazioni locali), sia di formazioni suprematiste di estrema destra (neonazismo, neofascismo, tifoserie strutturate), nonchè di estrema sinistra (movimenti di lotta armata, anarco-insurrezionalisti, antagonisti)”. Intanto vanno avanti anche le indagini sull’ex colonnello delle forze speciali tedesche arrestato in un albergo in città e accusato di voler pianificare un assalto al parlamento in Germania nell’ambito del terrorismo di estrema destra. Verranno analizzati supporti e documenti sequestrati per scovare eventuali complici e fiancheggiatori.

