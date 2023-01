Terni: ponte su via Di Vittorio, i lavori dureranno fino a marzo 2023

Simona Maggi 04 gennaio 2023 a

E’ stata chiesta al Comune di Terni, dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera, la proroga al prossimo 31 marzo dei lavori sul ponte di via Di Vittorio, quello sopra al fosso Stroncone, che attraversa la parte di città delle zone di San Valentino e San Giovanni alto.

“Il ritardo – spiegano dal Consorzio - è stato a causa del Covid e di problematiche tecniche di diversa natura. Oltre alla definitiva conclusione delle attività consortili, l’ente è impegnato nella prosecuzione di tutti i relativi sottoservizi che interessano la zona. Salvo imprevisti meteorologici, i lavori sul ponte di via Di Vittorio termineranno entro il 31 marzo 2023”.

I lavori sono iniziati a maggio 2022, dovevano concludersi in cinque mesi, ma poi i tempi si sono allungati con data presunta della conclusione entro la fine del 2022. Ora, a causa del Covid che ha bloccato, in alcuni periodi, la consegna dei materiali, oltre ad altre problematiche di natura tecnica, i tempi sono stati prorogati di altri tre mesi.

Il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha ottenuto per il progetto di messa in sicurezza del fosso di Stroncone, che ricade per la precisione fra via Di Vittorio e via Antonelli, un finanziamento di oltre 3 milioni e 470 mila euro. L’area, di oltre 1 chilometro, si snoda lungo il quartiere di San Valentino e va verso il comune di Stroncone da dove il fosso origina.

L’intervento è molto importante perché - come ha spiegato il Consorzio - mette in sicurezza una vasta area garantendo stabilità idraulica per i cittadini, il territorio e le attività economiche. Sempre sul tratto del fosso di Stroncone, è stata allargata la passerella pedonale di collegamento tra via San Valentino e via Liutprando, il ponte di via Papa Benedetto III. Tutto bene, ma i lavori stanno creando qualche problema alla viabilità perché via Di Vittorio è stata tagliata in due.

Spesso, soprattutto, nelle ore di punta si formano lunghe code che vanno a congestionare il traffico. Se da una parte i lavori servono a mettere in sicurezza la zona garantendo la stabilità idraulica dall'altra sta creando ormai da mesi problemi al traffico a causa del cambio della viabilità in via Di Vittorio, Liutprando e Pastrengo per consentire la realizzazione dei lavori.

In via Di Vittorio, ad esempio, è stato istituito per tutti veicoli percorrenti la strada in direzione piazzale Senio, una volta giunti all’intersezione con le vie Liutprando e Pastrengo, l’obbligo di proseguire diritti o di svoltare a destra su quest’ultima.

Ora la speranza è quella che presto i lavori possa terminare e la viabilità possa tornare alla normalità, il tutto nei tempi che ora sono stati nuovamente fissati.

