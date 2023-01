Terni. Finta rapina al centro commerciale per girare un corto: nei guai cinque ragazzi

03 gennaio 2023 a

Cinque giovani ternani sono stati denunciati dai carabinieri per aver inscenato una rapina, a quanto riferito per realizzare un cortometraggio amatoriale, senza avere alcuna autorizzazione e, oltretutto, usando anche un’arma che sembrava vera (foto in alto).

E’ successo a Terni nella galleria del polo commerciale di via Donatori degli Organi e a dare l’allarme, chiamando il numero unico d'emergenza 112, sono state le persone che stavano girando per supermercato e negozi a fare compere quando si sono trovati quella che, a tutti gli effetti, sembrava veramente una rapina e non una finzione scenografica.

Sul posto sono così subito intervenuti i carabinieri del comando stazione di Collescipoli e della sezione Radiomobile del comando provinciale di Terni che hanno identificato i protagonisti della finta rapina, intendendo gli “attori” e chi stava facendo le riprese col telefonino.

Si tratta, come detto, di cinque ragazzi di Terni, tutti incensurati e di età compresa fra i 19 e i 20 anni, i quali si sono beccati una denuncia a piede libero per il reato di procurato allarme.

La loro posizione è stata aggravata dalla presenza di una pistola giocattolo che era priva del tappo rosso. Quanto basta per aver fatto scattare la segnalazione alla procura di Terni e il sequestro della stessa pistola.

