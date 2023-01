Terni: Low Budget Orchestra, concerto a Sabbione della band che ama Frank Zappa

03 gennaio 2023 a

“Suonare al carcere è stata un'esperienza molto emozionante. Il calore ricevuto dal pubblico è stato unico. Un attenzione mai ricevuta!”.

Così il maestro Vincenzo Rito Liposi commenta l’esibizione che, subito prima di Capodanno, ha visto la sua Low Budget Orchestra esibirsi all’interno della casa circondariale di vocabolo Sabbione.

Si tratta di tutti ex allievi del liceo musicale Angeloni di Terni insieme ai quali sono stati inseriti alcuni professionisti diplomati.

“Il nome - continua Rito Liposi - è diventato ‘Low Budget orchestra’ un po’ per ironia, visto che purtroppo la musica, soprattutto in Italia, viene ancora considerata come un hobby e non come un vero lavoro degno di cachet, ma anche perché l’acromino ‘L.B.O.’ prende ispirazione dal titolo di un brano di Frank Zappa, compositore straordinario molto stimato e interpretato dall'orchestra”.

I giovani musicisti hanno eseguito brani jazz del loro repertorio e grandi classici natalizi, arriangiati sempre in chiave jazz dal maestro Rito Liposi. Nella seconda parte del concerto si è esibito anche il cantante Alessandro Luci, “interpretando un brano di Pino Daniele e uno di Lucio Dalla - continua Rito Liposi -: in quel momento il silenzio assoluto ha invaso il teatro, un momento molto emozionante!”.

“La nostra idea - prosegue il maestro - è quella si essere un'orchestra e non una big band orientata solamente verso la musica jazz, credo sia riduttivo per i ragazzi che hanno tante altre potenzialità, quindi ora sto preparando un tributo al nostro caro Frank Zappa ed ai Genesis. Segnalo anche che la nostra versione di ‘Zomby woof’ di Frank Zappa, appunto, è arrivata tramite social alle orecchie di Bobby Martin (cantante, leader, polistrumentista di Zappa), Ike Willis e Ray white (entrambi cantanti e chitarristi di Zappa) e abbiamo ricevuto da loro molti complimenti”.

Questa la formazione della "Low Budget orchestra": Sax: Francesco Desideri, Alessio Micheli, Riccardo Bussetti, Marta Polimadei, Marco Mari; Trombe: Nicolò Gatti, Michele Paluzzi, Leonardo Palenga; Trombone: Matteo Cristofani; Basso: Enrico Sciamannini; Piano: Massimo Taddei; Batteria: Davide Costantini; Chitarra: Massimo Colabella; Chitarra e voce: Alessandro Luci; Fonico: Mauro Marcangeli: Direzione e arrangiamenti: Vincenzo Rito Liposi.

