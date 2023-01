Umbria, caccia alle varianti dalla Cina. Mencacci, microbiologia: "Sequenziare più possibile"

Francesca Marruco 03 gennaio 2023 a

Una circolare per sollecitare tutti coloro che possono avere avuto contatti, anche indiretti con la Cina, a farsi avanti in caso di positività. E’ quello a cui si lavora negli uffici del Broletto per cercare di “garantire la massima attenzione sulle possibili varianti” dice il direttore regionale alla Sanità, Massimo D’Angelo. Ai nuovi positivi verrà dunque chiesto qualcosa in più rispetto a quanto stabilito dalla circolare Ministeriale che prevede il tampone antigenico obbligatorio in caso di passeggeri provenienti dalla Cina. Oltre a contatti con persone transitate per la Cina si chiederà anche di segnalare eventuali viaggi in Oriente nei 15 giorni precedenti alla eventuale positività. In quel caso i contagiati dovranno effettuare il molecolare. “Questo - spiega la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia e da sempre in prima linea nella lotta al Covid - servirà speriamo anche a captare quelle persone che magari sono rientrate dalla Cina ed erano negative e poi si sono positivizzate in seguito”.

Al momento comunque, secondo quanto spiega la professoressa, “in Umbria non abbiamo varianti diverse e non abbiamo neanche sequenziato niente che abbia correlazione con la Cina”. Ad ogni modo, il prossimo sequenziamento, a cui la direttrice Mencacci lavora insieme alla professoressa Roberta Spaccapelo, associato di microbiologia e che guida il gruppo di lavoro impegnato nel sequenziamento, è in programma per giovedì 5 gennaio. “Fortunatamente - spiega Mencacci - abbiamo trovato una slot libera perché come sappiamo noi ancora non abbiamo un nostro sequenziatore ma usiamo quello del Creo e anzi speriamo che nel 2023 ne venga fornito uno al nostro laboratorio. Sarebbe utile non solo contro la Sars ma anche per identificare i batteri responsabili di alcune infezioni che diversamente non si isolano. Ad esempio leggevo che stanno aumentando i casi di infezione da streptococco e vanno mandati all’Iss per farli sequenziare, se lo avessimo qui, potremmo farlo noi certamente in tempi più stretti”. Dopo quello del 5 gennaio c’è poi in programma per il 10 gennaio prossimo una nuova flash survey nazionale a cui anche l’Umbria parteciperà con i suoi campioni. Ma quanto c’è da preoccuparsi per questa recrudescenza della pandemia in Cina? “Finché circola Omicron - spiega Mencacci - e al momento non abbiamo evidenze diverse siamo abbastanza tranquilli, ma il problema è che c’è un grande sommerso. Senza contare che a forza di moltiplicarsi, se si sviluppa una variante che evade la risposta antiomicron allora il problema si porrà”.

Intanto, secondo quanto certifica il matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Umbria si registra una crescita di incidenza, occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive. Anzi, proprio per le terapie intensive è a “Perugia e Terni che si registrano i casi più marcati”. Sebastiani fa quindi notare che “che Umbria e Toscana in passato sono state per diverse volte le regioni dove, prima che in altre, è iniziata una nuova fase espansiva della diffusione dell'epidemia di Covid-19”. Venendo ai numeri, a ieri in Umbria risultavano ricoverati 272 positivi, di cui 138 in area medica Covid e i restanti in altri reparti con un’occupazione che Agenas certifica al 40%. Per quanto riguarda invece le terapie intensive, l’occupazione - sempre fonte Agenas- è del 10 %. Il direttore regionale Massimo D’Angelo, già commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid assicura: “Stiamo effettuando tutti gli incontri necessari per essere preparati a fronteggiare eventuali fenomeni emergenziali sia in termini di posti letto che di sequenziamento”. Ieri in Umbria il dato degli attualmente positivi - 4.132 - era sostanzialmente uguale a quello delle 24 ore precedenti visto il giorno di festa e il numero minore di tamponi effettuati. A ogni modo da Natale a oggi i nuovi positivi sono stati un migliaio. Ma è presto, spiegano gli addetti ai lavori, per capire se è l’inizio di una nuova ondata.

