A Perugia strade pericolose e pedoni in rivolta

Auto che sfrecciano, strisce pedonali sbiadite, marciapiedi inesistenti: la vita da pedone si fa sempre più dura a Perugia. Tanto che è nato un gruppo Facebook dal nome emblematico Perugia (non è) una città per pedoni. Il suo amministratore, Michele Guaitini, spiega: “Vogliamo in questo modo denunciare tutti gli ostacoli che impediscono di poter camminare serenamente a Perugia. Strisce pedonali mancanti, attraversamenti pericolosi, marciapiedi impraticabili oppure occupati dalle auto: tutto questo fa sì che camminare in città diventi un’impresa quotidiana”. Seguono una serie di foto (alcune delle quali riproponiamo in questa pagina) scattate in diverse zone della città e in diversi periodi che dimostrano come sia sempre più difficile muoversi a piedi per Perugia. Il gruppo è diventato nel giro di poche ore un’agorà virtuale.

“Gli attraversamenti pedonali di Ponte San Giovanni, in particolare via Benucci e via della Voltiera - evidenzia Francesca - sono urgenti: le auto sfrecciano soprattutto ora che l’asfalto è nuovo e spesso mancano i marciapiedi da entrambe le parti per cui il pedone resta a rischio anche dopo l’attraversamento”. Brunetta, invece, evidenzia come anche all’inizio di viale Roma le strisce pedonali siano cancellate da tempo. Le foto delle strisce pedonali sbiadite sono ricorrenti. Praticamente invisibili quelle di via Innamorati. Riccardo sottolinea come, peraltro, il punto sia molto pericoloso.

Lungo la strada Perugia San Marco si parla di “strisce fantasma” mentre fa sorridere la foto in cui si nota il contrasto tra le strisce pedonali ormai inesistenti nella zona di piazza dell’Università e quelle gialle, invece molto ben visibili, di un cantiere attivo nei mesi scorsi. Il consiglio comunale, più o meno un mese fa, ha approvato all’unanimità l’istituzione di una consulta per la mobilità attiva e la sicurezza stradale: il suo compito sarà proprio quello di rilevare i problemi esistenti e studiare il modo per tentare di risolverli. Presto il bando di costituzione e il regolamento di funzionamento.

