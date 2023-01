Ex Novelli, sindacati chiedono incontro su cessione del ramo uova

Chiara Fabrizi 03 gennaio 2023 a

Una riunione urgente con l’aggiudicatario provvisorio dell’asta per definire i termini del passaggio dei lavoratori alla nuova potenziale proprietà, mentre in azienda torna a registrarsi qualche tensione per il trattamento dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e che restano tuttora in attesa degli stipendi.

Stipendi non pagati alla ex Novelli, sospeso lo sciopero

Parte così l’anno nuovo per le maestranze del ramo uova della ex Novelli di Spoleto che dovrà passare di mano nell’arco di un paio di settimane, precisamente entro il 19 gennaio, termine ultimo per perfezionare l’acquisto da parte della Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci attraverso il versamento del saldo del prezzo d’asta, vale a dire 5 milioni. E proprio perché il tempo inizia a stringere, nel pomeriggio di lunedì 2 gennaio 2023, i sindacalisti di Cisl, Cgil e Uil, hanno inviato una richiesta di incontro urgente per proseguire l’esame congiunto sugli effetti giuridici ed economici per i lavoratori all’esito della cessione dell’azienda.

Ex Novelli, metà dei lavoratori rischia il posto

L’istanza è stata recapitata alle curatele fallimentari di Alimenitaliani e Gruppo Novelli, rappresentate da Fernando Caldiero e Marco Bartolini, ma soprattutto all’aggiudicatario provvisorio Fondacci che, ormai è pacifico, è sostenuto da altri imprenditori rimasti finora sconosciuti per “ragioni di riservatezza” non meglio specificate. Dal summit chiesto dai sindacati si dovrà capire come saranno traghettati nella nuova azienda il centinaio scarso di lavoratori protagonisti della vertenza infinita. Nel frattempo, comunque, non sarebbe ancora stato raggiunto l’accordo sul finanziamento ponte dal valore compreso tra 300 mila e 500 mila euro, che la nuova proprietà dovrebbe garantire per permettere a Fattorie Novelli in liquidazione di pagare gli stipendi arretrati dei lavoratori ancora in attesa di metà dello stipendio di ottobre, l’intera mensilità di novembre e la tredicesima. Per fermare lo sciopero di Natale, organizzato proprio per chiedere i pagamenti, ai dipendenti del ramo uova è stato garantito che indicativamente entro il 4 gennaio avrebbero incassato le spettanze arretrate, ma al momento si è ancora in attesa dell’accordo tra le parti che dovrà poi essere vagliato dal giudice.

Senza stipendio da mesi, sciopero a oltranza dei lavoratori

Lunedì 2 gennaio, poi, Cisl, Cgil e Uil, hanno inviato una nota all’avvocato Maurizio Salari, liquidatore di Fattorie Novelli, denunciando che “coi turni della settimana 26 dicembre-31 dicembre l’azienda ha inteso punire chi ha legittimamente scioperato”, disponendo per loro “una maggioranza di cassa integrazione rispetto a quella prevista”. Nella pec inviata anche ai curatori fallimentari di Alimentitaliani e Gruppo Novelli si legge anche che “contestualmente sono stati premiati, evitandogli l’ammortizzatore sociale, quei pochissimi dipendenti che hanno lavorato dal 15 al 22 dicembre”. Per questo le sigle sindacali bollano come “illegittimo” quanto accaduto.



