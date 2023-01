Todi, va in pensione ma continua a lavorare gratis

Elio Andreucci 03 gennaio 2023 a

La comandante della polizia municipale di Todi, Emanuela Caporali, dal 1 gennaio è in pensione, dopo oltre 41 anni al servizio della sua città. Ma la notizia degna di considerazione, che è stata accolta con sorpresa e ammirazione, è che la comandante non lascerà il servizio, ma resterà a disposizione, continuando a lavorare regolarmente, senza pretendere alcuna retribuzione, considerando questa gesto, come da lei espressamente dichiarato, "un onore servire una città come Todi". Con decreto sindacale, infatti, a seguito della sua disponibilità, è stato conferito a Emanuela Caporali, l’incarico a titolo gratuito, di responsabile della polizia municipale, fino alla nomina del nuovo comandante del settore e comunque non oltre un anno dalla data del nuovo dirigente.

Emanuela Caporali molto conosciuta e apprezzata in città, ha voluto citare brevemente alcuni momenti della sua lunga carriera, che l’ha vista partecipare e operare, in molti eventi storici avvenuti nella città di Todi. Dal triste ricordo del tragico rogo del Vignola il 25 aprile 1982, dove ci furono 35 morti e oltre 40 feriti, all’eccezionale visita a Todi di Papa Karol Wojtyła, come quella del presidente della Repubblica Sandro Pertini, fino ai più recenti.

“Lavorare per Todi è un onore e un piacere- ha dichiarato Emanuela Caporali- da questo lavoro e dalla città di Todi, ho ricevuto tutto quello che desideravo avere, questo è il momento di restituire, un po’ di ciò che ho ottenuto e ho deciso pertanto di farlo, restando gratuitamente al mio posto”.

