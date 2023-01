Umbertide, Postamat fuori servizio: disagi e lunghe file

02 gennaio 2023 a

Molte lamentele da parte di alcuni cittadini di Umbertide per il mancato funzionamento del servizio Postamat all’ufficio postale di Umbertide. In particolare i cittadini hanno lamentato che non hanno potuto prelevare contanti dalla vigilia di Natale fino a tutta la settimana a cavallo tra Natale e Capodanno. Inoltre hanno lamentato che non era nemmeno disponibile il servizio per controllare i movimenti del proprio conto corrente.

“Quando abbiamo espresso le lamentele per il disservizio agli operatori ci siamo sentiti rispondere che comunque queste operazioni potevano essere fatte allo sportello. Una risposta inaccettabile per noi utenti, per due evidenti ragioni. La prima è che non si può fare anche un’ora di fila per prelevare, anche fossero 50 euro. La seconda è che il servizio Postamat è disponibile anche in orario di chiusura dello sportello e quindi accessibile anche in orari più comodi e non può recarsi all’ufficio postale in orario lavorativo”.

La richiesta è chiara: ripristinare al più presto il servizio Postamat ed evitare che in futuro, qualora il disservizio si ripresentasse, i tempi di ripristino non siano così lunghi: “Non abbiamo potuto prelevare al bancomat per oltre una settimana e, in caso di assoluta necessità di contanti, ci siamo dovuti recare presso il bancomat di altri istituti di credito, pagando la relativa commissione. Non contando che il disservizio ha messo in difficoltà soprattutto le persone più anziane”.

