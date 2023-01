Perugia, a spasso con la mazza da baseball: denunciato dalla Polizia

02 gennaio 2023 a

A Perugia se ne andava a spasso con una mazza da baseball da oltre sessanta centimetri. E' stato denunciato dalla polizia. Gli agenti mentre erano impegnati nei servizi ordinari di controllo del territorio nella zona di via Piccolpasso, hanno fermato un veicolo sospetto con quattro persone a bordo. Gli uomini della polizia hanno identificato il conducente, un cittadino ecuadoriano del 1993 e hanno effettuato un controllo del veicolo. Dal lunotto posteriore, infatti, hanno notato un oggetto che poi è risultato essere la mazza. Il 29enne ha dichiarato che la macchina non era di sua proprietà, ma non è riuscito a spiegare il possesso dell'attrezzo. E' stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per porto di oggetti atti a offendere. La mazza da baseball, invece, è stata sequestrata.

