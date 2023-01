Umbria, due cani si perdono nella notte di Capodanno: accolti dall'azienda Giuliano Tartufi

02 gennaio 2023 a

a

a

In Umbria nella notte di Capodanno due cani si sono smarriti. Forse impauriti dai botti, dalle luci e dai frastuoni della festa più rumorosa dell’anno, oppure hanno semplicemente perso la strada complice l'oscurità. I due meticci, un cucciolo chiaro (nella foto) e uno più adulto dal pelo nero, si sono presentati al cancello dell’azienda Giuliano Tartufi a Pietralunga. È stato proprio il titolare della nota impresa, Giuliano Martinelli, ad accorgersi di prima mattina della presenza dei due cani impauriti, bagnati e infreddoliti. I due trovatelli a quattrozampe, dopo essere stati liberati dalle numerose zecche nel loro pelo e adeguatamente rifocillati hanno trovato un posto sicuro lontano dai rischi all’interno di alcuni recinti dell’azienda stessa. Il cavalier Giuliano Martinelli assieme alla moglie Elisa Ioni non hanno esitato a postare la storia con foto sui social lanciando un vero e proprio appello per ritrovare i legittimi proprietari: “Eccoli, i cagnolini sono qui dai noi e attendono i loro proprietari”, ha fatto sapere Giuliano Martinelli. L'sos a quattrozampe ora è lanciato.

Il cane Ares finisce in un greppo, salvato dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.