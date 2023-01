Orvieto, morto giovane operaio per un malore mentre è in fabbrica

02 gennaio 2023 a

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 2 gennaio 2023 in un'azienda nella zona industriale di Fontanelle di Bardano, ad Orvieto, in provincia di Terni, con una giovane vita prematuramente spezzata.

Un ragazzo di 29 anni, impiegato come operaio, è stato colto da malore e i colleghi hanno subito dato l'allarme, allertando il 118.

Le condizioni del giovane, però, sono subito parse gravissime ed è stato quindi allertato l'elisoccorso che si è alzato in volo per atterrare, pochi minuti dopo, in un ampio parcheggio della stessa zona industriale (foto in alto).

La corsa però è stata inutile, perché al momento dell'arrivo dell'elicottero per il giovane operaio non c'era già più nulla da fare.

La polizia locale, intervenuta sul posto, aveva già predisposto il blocco del traffico per consentire all'ambulanza di trasportare il ragazzo fino all'elicottero. Come detto, però, ormai era già troppo tardi.

