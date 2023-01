Spoleto, sequestrata droga a un detenuto: la nascondeva nella bottiglietta del bagnoschiuma

02 gennaio 2023 a

Al carcere di Spoleto droga nel contenitore del bagnoschiuma di un detenuto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dalla polizia penitenziaria. A dare la notizia è stato Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: “Brillante operazione degli uomini del comando di polizia penitenziaria della casa di reclusione di Spoleto, che hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 55 grammi di hashish abilmente occultati dentro una boccetta di bagnoschiuma, in possesso di un detenuto di origine campane proveniente da un altro istituto e trasferito a Spoleto in regime di sorveglianza particolare".

"Il plauso della segreteria regionale Sappe - si legge in una nota - va al personale di Spoleto per la professionalità e l’abnegazione dimostrate nello svolgere il proprio servizio. Il personale, infatti, non fidandosi degli esami strumentali che avevano dato esito negativo hanno ulteriormente approfondito i controlli in maniera manuale recuperando quindi la sostanza stupefacente”. Il segretario Bonino evidenzia l’ottimo risultato ottenuto, “soprattutto alla luce delle precarie condizioni di lavoro del personale di Spoleto che nel corso degli ultimi anni ha visto ridurre la pianta organica di ben 107 unità. nella totale indifferenza dei vertici dell'amministratore penitenziaria che pur avendone gli strumenti non ha fatto nulla per migliorare le condizioni di lavoro di tale personale”.

Il segretario generale del sindacato, Donato Capece, evidenzia che “è sempre e solo grazie all’alta professionalità dei baschi azzurri di Spoleto che ancora una volta si è riusciti a garantire la sicurezza interna dell’istituto. Va detto con estrema chiarezza che senza un immediato intervento dell’amministrazione sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all’interno dei penitenziari italiani”.

