Superenalotto, cinque centrato a Spello: vincita da oltre 32mila euro

La fortuna continua a baciare l'Umbria. Ha sorriso anche alla tabaccheria Brozzi in piazza Kennedy di Spello dove è stato centrato un “5” al Superenalotto dal valore di ben 32 mila e 226 euro con una schedina giocata giovedì 29 dicembre. Non è la prima volta che giocate alla tabaccheria di Carlo Brozzi, di cui il fratello Francesco è coadiutore, risultano fortunate. L’ultima vincita importante al Superenalotto dal valore di 71 mila euro risale infatti al febbraio 2020, e anche nel corso del 2022 sono state numerose le vincite, anche se di diverso tenore, da 800 a 3000 euro. Quello di Spello è stato un nuovo colpo messo a segno in Umbria a distanza di pochi giorni dall’estrazione dello scorso 24 dicembre che ha visto centrare sempre un cinque al Superenalotto, quel giorno a Foligno in una tabaccheria di viale Firenze.

