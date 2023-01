Perugia, Paolo Conte a Umbria Jazz 2023. Concerto il 15 luglio

Julie Mary Marini 02 gennaio 2023 a

a

a

Adesso è ufficiale: Paolo Conte sarà uno dei protagonisti di Umbria Jazz 2023. Il cantautore e polistrumentista ha annunciato due nuove date del suo tour. Sabato 15 luglio, come del resto era stato anticipato, sarà protagonista all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Il mese prima, il 6 giugno, si esibirà al Parco della Musica di Roma. Proprio qualche settimana fa, Paolo Conte aveva annunciato lo speciale live che lo vedrà Teatro della Scala di Milano domenica 19 febbraio 2023. A Perugia e Roma porterà sul palco i pezzi del suo ultimo album: Live at Venaria Reale. Noti anche gli undici musicisti che lo accompagneranno: Nunzio Barbieri (chitarra e chitarra elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni e tastiere), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso e tastiere), Daniele Dall’Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba e piano), Luca Enipeo (chitarre), Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano e tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico e chitarra elettrica) e Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono e clarinetto).

Mika a Umbria Jazz 2023: concerto il 10 luglio. Come acquistare i biglietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.