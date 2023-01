Covid in Umbria, nuovo aumento dei ricoveri. Nove pazienti in terapia intensiva

02 gennaio 2023 a





In Umbria il 2023 sul fronte del Covid è iniziato con una lievissima diminuzione dei contagi, ma con un aumento dei ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli ordinari. Secondo i dati della Regione. ad oggi lunedì 2 gennaio gli attualmente positivi sono 4.119, tredici in meno rispetto al primo giorno dell'anno. La curva della diffusione scende, ma in maniera poco significativa. Nelle ultime 24 ore prese in esame, i tamponi sono stati nel complesso 667 e di questi 136 sono risultati positivi. Al contempo le guarigioni sono state 149. Purtroppo salgono i ricoveri. Attualmente sono 272, tredici in più rispetto alla giornata precedente. Nove (+2) nelle terapie intensive, 138 (+4) in area medica Covid e 125 (+7) negli altri reparti ospedalieri. Si aggiungono quattro ospiti delle Rsa Covid.

Cambiano le regole: gli asintomatici dopo 5 giorni possono uscire senza tampone

