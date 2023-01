Umbria, giovedì 5 gennaio iniziano i saldi. Caccia all'affare

02 gennaio 2023 a

Archiviati i festeggiamenti per il Capodanno, l'Umbria si concentra sui saldi invernali. Gli sconti inizieranno ufficialmente nella giornata di giovedì 5 gennaio e andranno avanti fino al 5 marzo. Il periodo è stato individuato e condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale. Per i commercianti, come spiega la Regione Umbria, "resta ferma la possibilità di effettuare le vendite promozionali durante tutto il periodo dell’anno, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014". Ovviamente come sempre accade in questo periodo scatta la caccia all'affare, una caccia che quest'anno si annuncia più ricercata, considerate le difficili condizioni economiche. Occorre attendere per comprendere come reagirà il mercato: acquisti in aumento perché nel periodo pre saldi i cittadini si sono molto limitati oppure vendite ridotte anche con gli sconti proprio per mancanza di soldi, impegnati nel pagamento di bollette e utenze?

