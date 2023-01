Terni, centro sportivo Ternana: decreto può sbloccare vendita del terreno

Giorgio Palenga 02 gennaio 2023 a

“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”. E’ l’oggetto del decreto legislativo n. 38 del 2021 che potrebbe consentire la chiusura della vendita, da parte del Comune, del terreno di vocabolo Gioglio dove la Ternana vuole costruire il proprio centro sportivo.

La novità è che tale decreto ha attuazione concreta dal1° gennaio 2023e quindi potrebbe sbloccare l’impasse causato, in particolar modo, dal ricorso al Tar presentato da un comitato di residenti, riconducibile peraltro ad un’unica famiglia, che ha impugnato la variante al Piano regolatore approvata dal consiglio comunale per consentire la vendita.

Il decreto prevede un iter che, in pratica, Palazzo Spada e Ternana hanno già attuato. Infatti all’articolo l’articolo 4 comma 13 recita che “le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i Comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi”.

Operazione che, come detto, le parti hanno già concluso, quando la Ternana ha accettato la richiesta di 377 mila euro, formulata dagli uffici comunali, per perfezionare l’acquisto. Ma il Comune concluderà l’operazione con la spada di Damocle del ricorso al Tar che potrebbe invalidare tutto? Il patron Bandecchi, in ogni caso, non si è perso d’animo ed ha già preannunciato che il suo centro sportivo la Ternana se lo costruirà, magari a Narni, se non a Roma.

Intanto lunedì 2 gennaio 2023 viene inaugurato l’impianto “Panoramic Padel” attiguo all’area scelta della Ternana. I proprietari hanno seguito l’iter previsto e ottenuto tutte le autorizzazioni, quindi è tutta in regola. Nessuno, in questo caso, ha avuto nulla da eccepire.

