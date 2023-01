Perugia, ancora una denuncia per il truffatore seriale

Fra. Mar. 02 gennaio 2023 a

Ormai a Perugia sono pochi quelli che non lo conoscono. Eppure, non tutti a quanto pare. Il finto poliziotto infatti è tornato a colpire e stavolta si è fatto consegnare 70 euro da un commerciante raccontando che ne aveva bisogno per pagare il biglietto dell’autobus a moglie e figlia che avevano necessità urgente di tornare in Calabria e lui era impossibilitato a pagare diversamente. Il titolare del negozio ha creduto alla buona fede dell’uomo e gli ha dato i contanti. Del resto il finto poliziotto gli ha pure fornito delle generalità - che poi ovviamente sono risultate false - e si era impegnato a restituirgli tutto entro cinque giorni, cosa che ovviamente non è accaduta.

Trascorsi i cinque giorni e, dopo averlo cercato invano, il negoziante ha deciso di sporgere denuncia. Agli agenti della squadra volante della questura di Perugia - alla guida del commissario Monica Corneli - è bastato pochissimo per capire che l’inesistente poliziotto era il più che esistente truffatore seriale che da mesi ormai continua a chiedere soldi contanti a negozianti e cittadini raccontando le storie più strampalate e presentandosi sempre come poliziotto o avvocato.

Del resto, la sua foto, scattata da qualche negoziante che se lo è trovato di fronte diverse volte, circola in tantissime chat di residenti che in questo modo sanno subito chi hanno davanti. Questo perché, se in un primo momento si limitava a chiedere soldi ai negozianti, nell’ultimo periodo ha iniziato a suonare anche nelle abitazioni dove c’è più possibilità che trovi magari anziani meno avvezzi ai tentativi di truffa. Si tratta di un uomo di 36 anni di origine calabrese che, solo a Perugia, è stato denunciato decine di volte per truffa o tentata truffa. L’ultima è appunto dei giorni scorsi, ma c’è da scommettere purtroppo che ne arriveranno altre, sempre che non venga allontanato, in qualche modo.

