Umbria, vincite per 434.689 euro al Superenalotto nel giorno di Capodanno

La fortuna bacia ancora l’Umbria nell’ultimo giorno dell’anno appena trascorso. Sono state infatti diciassette le vincite, sparse un po’ in tutta la regione con i concorsi Super Natale che fanno parte delle iniziative del Superenalotto.

In totale, in Umbria, i 17 fortunati giocatori, hanno portato a casa 434.685 mila euro. La vincita più cospicua è stata quella centrata in una tabaccheria di Terni in via XX Settembre dove due giocatori portano a casa 56.343 euro. I due fortunati hanno speso 504 euro per acquistare una quota di una giocata già predisposta che ha portato in Italia a 33 vincite totali. A Perugia sono stati vinti 20.065 euro nel concorso numero 157 del 31 dicembre in due bar. Si tratta del bar Ma Comm’è di via dei Trasporti e del bar Pippo di via Pietro Soriano. In questo caso i vincitori hanno investito appena 7 euro in quote di giocate già elaborate. Sempre a Perugia, alla tabaccheria Malpighi, è stata centrata una vincita da 22.590 euro. I giocatori hanno pagato 25 euro e in tutto in Italia le vincite sono state 100. Al bar Pippo di via Soriano a Perugia è stata centrata anche un’altra vincita da 29.106 euro. I fortunati hanno investito 198 euro in quote che hanno portato vincite a 84 persone in tutta Italia.

A Perugia vincita da 20.297 euro anche al Lucertini Shop di piazza Matteotti. In questo caso le giocate sono state da 10 euro ciascuna e hanno portato fortuna a 63 persone in Italia. Ancora Perugia per una vincita da 20 mila euro tondi tondi nella tabaccheria di via Mario Angeloni. Il giocatore ha pagato una quota da 15 euro. Anche a Bastia Umbra, alla tabaccheria Chistolini in via Firenze, con un investimento da 15 euro centrata una vincita da 20 mila. Altre due da 20.140 euro - con una giocata di appena 7 euro - sono state centrate a Narni, alla tabaccheria di via Capitonese e a Perugia alla tabaccheria Ghigo in strada Tiberina Sud. Ancora il bar Pippo di Perugia altre due vincite da 20.701 euro con una quota da 9 euro. La stessa che in tutta Italia ha portato vincite a 84 persone. A Umbertide due vincite da 21 mila e 26 mila euro alla tabaccheria Il quadrifoglio e al bar Il grillo parlante. Ad Assisi infine due vincite da 20 mila euro alla tabaccheria di via Matteotti.

