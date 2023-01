Città di Castello, frontale tra auto: tre feriti gravi

02 gennaio 2023 a

Tre feriti gravi per un frontale tra auto, è il bilancio del primo incidente del 2023 in Altotevere. Lo schianto è avvenuto lungo la provinciale 104, all''altezza di Bivio Lugnano, nella zona sud di Città di Castello, intorno alle 4 di domenica mattina 1 gennaio.

A restare coinvolte sono due vetture: una Volkswagen Polo e una Nissan Qashqai e tre ragazzi: due uomini (uno di 23 e l'altro di 33 anni) e una donna di 28 anni. A dare l'allarme sono state alcune auto che stavano transitando lungo la Provinciale. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno portato fuori dalle auto gli altotiberini, liberandoli dalle lamiere. Insieme ai pompieri sono arrivati più equipaggi del 118. I tre sono stati portati all'ospedale tifernate con il codice di massima urgenza.

Nella struttura sanitaria, la ragazza è stata subito operata a una gamba e adesso è in prognosi riservata. Gli altri due sono stati sottoposti a tutti gli esami del caso, come è prassi in questa situazione. Entrambi sono ancora ricoverati all'ospedale, dove i medici ancora non hanno sciolto la prognosi. Lungo i tornanti della provinciale 104 sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello che hanno lavorato per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

