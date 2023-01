Perugia, viabilità rallentata da scavi e lavori: ecco le vie interessate

Catia Turrioni 02 gennaio 2023 a

Non solo buche. A rallentare la circolazione stradale, dal centro alla periferia di Perugia, ci si mettono anche scavi e lavori che rendono obbligatorio provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale.

Scavi per la realizzazione di una infrastruttura elettrica per conto di Enel- distribuzione sono in corso nella zona di Madonna Alta. Per questo in via Cortonese, via Gallenga, via Magnini, via Pievaiola, via del Macello, via Settevalli, via Mentana vengono prorogati sino al 28 febbraio il senso unico alternato, il limite massimo di 30 km/h, il divieto di sosta con rimozione. Sarà la ditta esecutrice a comunicare di volta in volta alla polizia locale gli interventi che verrano eseguiti nelle singole vie e a collocare opportuna segnaletica, anche notturna, di pericolo in maniera tale da allertare gli automobilisti in transito (ordinanza 1686 del 29 dicembre).

Rete Gas dovrà invece eseguire saggi su lavori realizzati negli anni 2021 e 2022 lungo la strada Sant’Egidio e in via Bacchilide. A questo proposito nei giorni 17 e 18 gennaio, dalle 8 alle 17, scatteranno anche per queste vie provvedimenti di viabilità: senso unico alternato di marcia o restringimento di carreggiata disciplinato da apposita segnaletica, limite massimo di 30 km/h, divieto di sosta con rimozione, sospensione temporanea del transito pedonale nel tempo strettamente necessario per procedere alle operazioni di apertura dei chiusini (ordinanza 1691 del 30 dicembre).

Dal 9 gennaio al 31 marzo, dalle 8,30 del lunedì alle 18 del sabato, scatterà il senso unico alternato con limite massimo di velocità di 30 km/h in via Enrico dal Pozzo, nel tratto compreso tra via del Giochetto e il complesso monumentale di Fra Bevignate (ordinanza 1689 del 29 dicembre).

Umbra Acque, invece, ha comunicato di dover eseguire lavori di posa in opera di una nuova condotta idrica in via San Galigano, nel tratto compreso tra la rotatoria Mutilati e Invalidi di guerra e la rotatoria Papa Giovanni Paolo II. Da oggi al 28 febbraio - dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30, sarà disposto il senso unico alternato nel tratto compreso tra una rotatoria e l’altra oltre al limite di velocità di 30 km/h (ordinanza 1671 del 27 dicembre).

Ancora, per effettuare lavori inerenti l’esecuzione della perizia di variante suppletiva di via Corcianese, dal 9 al 20 gennaio - dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 17 e dalle 21 alle 6 del giorno successivo - verrà adottato il divieto di transito in via Pievaiola sulla corsia destra con provenienza San Sisto direzione Castel del Piano, all’intersezione con via Dottori; sulla corsia della rotatoria Luisa Spagnoli proveniente da via Corcianese, lato Castel del Piano, e diretta a San Sisto; sulla corsia destra con provenienza San Sisto e direzione via Corcianese. Per la ditta esecutrice, l’obbligo di consentire sempre il transito in sicurezza dei veicoli di soccorso verso l’ospedale (ordinanza 1670 del 27 dicembre).

