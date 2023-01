Umbria, Lotteria degli scontrini: pensionato spende 16 euro e ne vince 25mila

01 gennaio 2023 a

In Umbria un pensionato di Bastia è tra i fortunati vincitori della Lotteria degli scontrini che gli ha consentito di intascare 25 mila euro grazie a modiche spese di generi alimentari al supermercato. L’uomo baciato dalla dea bendata aveva acquistato degli alimenti pagando poco più di 16 euro. In questo caso, grazie alle nuove disposizioni relative alla partecipazione alla Lotteria, si tratta della prima vincita registrata in Umbria dove il codice lotteria è risultato associato a un soggetto diverso dal titolare della carta di pagamento e del conto corrente di addebito ma facente parte dello stesso nucleo familiare, condizione necessaria per poter riscuotere la somma. Con questa vincita (e quella recente a Valfabbrica) l’Umbria raggiunge quota “102” scontrini fortunati che hanno portato a esercenti e clienti premi in denaro per un milione e 605 mila euro dall’inizio della Lotteria avvenuto nel marzo 2021.

