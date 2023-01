Superenalotto Super Natale, in Umbria premi per migliaia di euro. I codici vincenti

Catia Turrioni 01 gennaio 2023 a

Vincite per migliaia di euro in Umbria. Il Superenalotto, grazie al Super Natale, durante le festività ha consentito a molti giocatori di vincere importanti somme. “Rendi magico il tuo Natale” recita lo slogan e così è stato per numerosi umbri che hanno effettuato una giocata Superenalotto con Superstar in ricevitoria, online o da App e che hanno vinto. Per partecipare al Super Natale basta convalidare qualsiasi giocata Superenalotto con Superstar. Per ogni combinazione il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco o sul proprio conto di gioco dopo aver effettuato la scommessa. Non ci sono costi aggiuntivi. Nell’estrazione del 29 dicembre, la dea bendata ha baciato tutta l’Umbria. In particolare premi da 20 mila euro a Perugia, Foligno, Castel Giorgio, Bastia Umbra, Collazzone, Spoleto, Città di Castello, Magione, Marsciano, Orvieto, Assisi, Cascia, Città della Pieve, Terni. Clicca qui per tutti i tagliandi vincenti del 29 dicembre. Premi assegnati anche nell'estrazione del 31 dicembre: clicca qui per vedere i tagliandi. L’Umbria si conferma regione fortunata. E di giocatori. Secondo l’ultimo Libro Blu dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, sono stati oltre 173 mila i conti di gioco online attivi nel 2021, quelli aperti nel corso dell’anno appena terminato ben 55.785. In Umbria complessivamente la rete è costituita da due sale bingo, 596 punti vendita per i giochi numerici a totalizzatore, 80 operatori per il gioco a base ippica e 118 per quello a base sportiva; 1.050 invece i punti vendita per le lotterie e 571 le ricevitorie del lotto. Slot e videolottery sono ospitate in 930 esercizi per un totale di 3.779 apparecchi e 71 sale slot. Per gli esercizi rigorosi controlli: 65 quelli sottoposti a verifiche nel corso dell’anno e 82 le violazioni amministrative che sono state rilevate.

