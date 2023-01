Umbria, stangata sui carburanti

Catia Turrioni 02 gennaio 2023 a

Benzina e gasolio sono tornati a prezzo pieno. Il governo, infatti, non ha confermato il taglio delle accise sul carburante che era stato varato dall’esecutivo di Draghi e da ieri, anche in Umbria, fare rifornimento costa di più. Stando all’Osservaprezzi del Ministero, in alcuni distributori della regione il prezzo della benzina ha già superato quota due euro. Alla stazione Esso lungo l’Autostrada, Giove Ovest, alle 7 di ieri mattina il prezzo della benzina per il servito toccava i 2,329 mentre per il self si attestava a 1,879. Il prezzo del gasolio era di 2,412 per il servito e 1,877 per il self. Alla stazione Ip di Terni lungo la via Flaminia, tanto per fare ancora qualche esempio, i prezzi aggiornati alle 10 di ieri mattina toccavano i 2,313 per il servito e 1,682 per il self. Per il gasolio, 2,400 per il servito e 1,782 per il self. A Bevagna, all’Ip di via Flaminia 7, il prezzo della benzina aggiornato alle 15,47 di ieri si attestava a 2,129 per il servito e a 1,699 per la modalità self. Per il gasolio, 2,199 per il servito e 1,799 per il self. Ancora a Perugia, all’Ip lungo la strada Tuderte, alle 3.36 di ieri un litro di benzina costava 2,294 per il servito e 1,782 per il self. Per il gasolio, 2,381 per il servito e 1,862 per la modalità self.

In generale, il taglio dello sconto sulle accise ha portato a un aumento dei prezzi (Iva inclusa) pari a 18,3 centesimi al litro per la benzina e il diesel, e 3,4 centesimi al litro sul Gpl, che, secondo Assoutenti, peserà sulle tasche degli automobilisti per circa 9,15 euro in più a pieno, per un totale - calcolando due pieni al mese - di 219,6 euro in più all’anno. Questi rincari, inoltre, vanno associati a quelli che sono stati registrati nel corso dell’anno che si è appena concluso: la media dei prezzi dei primi 9 mesi del 2021 infatti era di 1,588 euro al litro, contro i 1,856 euro al litro dei primi 9 mesi del 2022.

Quindi - ipotizzando una media di serbatoio da 45 litri - per fare un pieno si è speso 12,15 euro in più. Calcolando una media di due pieno al mese, vale a dire 24 pieni l’anno, si arriva a una crescita di circa 291 euro.

Il fatto che la reintroduzione della tassazione piena sui carburanti permetterà allo Stato di recuperare notevoli risorse (si calcola, infatti, che dal 22 marzo al 30 novembre 2022, quando lo sconto era di 30 centesimi, la misura sia costata 7,3 miliardi) appare una magra consolazione per i consumatori. Già a dicembre, quando lo sconto era stato dimezzato, i benzinai umbri avevano lanciato l’allarme su quelle che potevano essere le ripercussioni della stangata. Un aumento dei prezzi dei carburanti rischia di tradursi in una diminuzione dei volumi di vendita e quindi dei guadagni. Il gestore, infatti, ha un margine fisso (di circa tre centesimi al litro) e non una percentuale sul prezzo. “Siamo molto preoccupati - aveva rilevato Giulio Guglielmi, al vertice di Figisc Umbria, l’associazione dei gestori di impianti di carburante aderente a Confcommercio - per una situazione che appare ben lontana da una svolta e che si aggiunge ai problemi ormai annosi della categoria, in particolare per la ristrutturazione della rete, con la perdita di migliaia di pompe e il rapporto con le compagnie petrolifere con le quali è sempre più problematico il rinnovo dei contratti. I costi della crisi energetica, inoltre, si abbattono direttamente anche sugli impianti oltre a produrre un danno in termini di vendite”.

