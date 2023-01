Perugia, Mika si esibirà ad Umbria Jazz. Concerto il 10 luglio. Come acquistare i biglietti

01 gennaio 2023 a

Mika, cantautore e showman libanese. amatissimo, nel 2023 si esibirà di nuovo in Italia, a Perugia e Matera. Dopo il successo del concerto dello scorso settembre all'Arena di Verona, il 10 luglio sarà a Umbria Jazz 23 e il 15 al Sonic Park. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 4 gennaio su TicketOne. I tagliandi per lo spettacolo di Perugia potranno essere acquistati anche su Baxol e su Dice quelli per Matera. In relazione ai tagliandi delle date rinviate del Magic Piano Tour 2022, gli organizzatori comunicano che nonostante siano scaduti i termini, coloro che avevano acquistato il biglietto possono ancora chiedere il rimborso, fino al 15 gennaio, attraversi i circuiti di vendita.

