Umbria, festeggiamenti di Capodanno: in 14 al Pronto soccorso

Non elevato il numero di accessi ai Pronto Soccorso connessi ai festeggiamenti del 31 dicembre, relativi agli ospedali della Usl1: ne sono stati registrati cinque agli ospedali di Città di Castello e Media Valle del Tevere, tre a Branca, uno ad Assisi e nessuno a Umbertide e Castiglione del Lago.

Dei cinque arrivati all’ospedale di Città di Castello, tre sono stati coinvolti in un incidente avvenuto nella notte in zona Bivio di Lugnano. Sono stati tutti e tre ricoverati (uno è stato operato ed è in prognosi riservata). Gli altri due casi riguardavano intossicazioni alcoliche. I pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

Per quanto concerne gli accessi registrati a Pantalla, tutti presentavano un'intossicazione alcolica. Un caso è stato trattato sul posto direttamente dal 118 e un altro è stato soccorso dal 118 e trovato lievemente ferito (in osservazione in Pronto Soccorso). Negli altri tre casi i pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa. Dei tre accessi registrati a Branca, invece, due avevano lievi traumi accidentali (dimessi dopo gli accertamenti) mentre il terzo presentava una frattura scomposta (è attualmente ricoverato).

L’unico caso registrato ad Assisi è stato per intossicazione alcolica. Il paziente è stato dimesso dopo essere stato tenuto sotto osservazione per qualche ora.

