Terni: il primo nato 2023 al Santa Maria è Ezer, l'ultimo del 2022 Edoardo

Due fiocchi azzurri, all'ospedale Santa Maria di Terni, per primo nato del 2023 e ultimo a venire al mondo per il 2022. A renderlo noto è la stessa azienda ospedaliera.

Il primo vagito di un neonato nel nuovo anno si è udito in ospedale alle 8,24 dell'1 gennaio 2023 e ad emetterlo è stato Ezer, i cui genitori vivono in città da anni e sono di nazionalità tunisina. Ezer, al momento della nascita, pesava 3 chili e 250 grammi.

L'ultimo nato del 2022, invece, è figlio di genitori ternani. Si tratta di Edoardo, al peso di 3 chili e 365 grammi.

L'azienda ospedaliera fa sapere anche che la nottata al pronto soccorso si è svolta in maniera sostanzialmente tranquilla. Nessun intervento, per fortuna, per curare eventuali danni causati dall'accensione di fuochi d'artificio, legati ai festeggiamenti per accoglie il nuovo anno.

