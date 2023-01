Perugia, Capodanno Rai: oltre 5 milioni di telespettatori (36,9% di share)

Sabrina Busiri Vici 01 gennaio 2023 a

Lo speciale di Rai Uno dedicato alla scomparsa di Benedetto XVI fa slittare alle 21,40 l'inizio della diretta di L'anno che verrà da Perugia. L’evento Rai, condotto da Amadeus, ha accompagnato verso il nuovo anno 5.032.oo0 spettatori con il 36,9% di share. Superando la concorrenza di Canale 5 con Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci a Genova che ha fatto compagnia a 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.

A Perugia la serata è stata aperta da Noemi. E’ lei a iniziare con il suo piano a intonare Caro amico ti scrivo, corso Vannucci è stracolmo di gente da Piazza IV Novembre fino a Piazza Italia. In mezzo due cordoni di sicurezza per garantire vie di accesso e di deflusso. Oltre 400 addetti tra forze dell'ordine, servizio di sicurezza e volontari sono dislocati nei punti nevralgici del centro. Le autorità ci sono tutte, dal Prefetto Armando Gradone al sindaco al Romizi, dalla presidente Donatella Tesei all'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti. Dopo l'esibizione di Noemi ecco l'annuncio di Amadeus su Sanremo: "Posso ufficializzare una cosa che riguarda Sanremo. Come da tradizione nei miei Festival, chi vince l’edizione precedente poi apre l’edizione successiva, quindi è ufficiale: Mahmood e Blanco saranno ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 e canteranno Brividi. Grande applauso e si va avanti mentre Manuela Aureli è la voce narrante di spot che si susseguono parlando dell'Umbria: Perugia, Terni, Amelia, San Gemini, Cascate delle Marmore, Spello, naturalmente Assisi si fanno ammirare da milioni di spettatori. E a ogni spot, risuona un boato di approvazione dalla Piazza che tiene a battesimo un sodalizio artistico che prende forma proprio a Perugia: Francesco Renga e Nek, insieme, si fondono due voci splendide proponendo i loro cavalli di battaglia che scaldano sempre più il pubblico. Incontenibile Iva Zanicchi, Grande curiosità per Umberto Tozzi che con la sua "Gloria" fa cantare tutti, e poi Sandy Marton e il suo inno a Ibiza, Raf, Massimo Di Cataldo,

Tracy Spencer, Johnson Righeira e i suoi Vamos alla Plaia e Non tengo dinero intonati a gran voce. Applausi per il giovane talento Dargen D’Amico e il ritorno dei Modà. Poi il rock di Piero Pelù, e la scatenatissima Donatella Rettore che si mette a duettare in veneto con Amadeus. Sono i Ricchi e Poveri a tenere a battesimo il nuovo con il medley dei loro successi più grandi. Un grande applauso saluta alla fine la squadra Rai che ha fatto del Capodanno un vero spettacolo di piazza, grazie alla professionalità e al ritmo di Amadeus e a una Perugia totalmente coinvolta. Di buonora l'assessore comunale Luca Merli posta il suo ringraziamento alle forze dell'ordine e commenta: “Serata indimenticabile”. Per lui e molti altri.

