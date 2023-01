Castel Giorgio, incendio in abitazione a due piani: dichiarata inagibile

01 gennaio 2023 a

Primissime ore del 2023 subito al lavoro, per i vigili del fuoco in provincia di Terni.

Nella notte del primo gennaio, infatti, per l’esattezza alle 2,30, è scattata l’emergenza a Castel Giorgio, nell’Orvietano, dove è dovuta intervenire la squadra del distaccamento di Orvieto per un incendio di una abitazione singola su due piani.

Le fiamme – fanno sapere i vigili del fuoco – hanno interessato la totalità del secondo piano che ha riportato ingenti danni e pertanto è stato dichiarato inagibile. Gli occupanti, una famiglia composta da tre persone, all’arrivo dell'abitazione. Fortunatamente nessuno si è fatto male e l’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle prime luci dell’alba, alle 6,30.

Completate le operazioni di messa in sicurezza, sono scattati gli accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per capire le cause che hanno generato il rogo. Della vicenda si interessano anche i carabinieri della Compagnia di Orvieto.

