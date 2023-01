Domenica In, oggi 1 gennaio su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

01 gennaio 2023 a

a

a

Domenica In molto particolare oggi su Rai 1, 1 gennaio 2023. Il giorno di Capodanno coincide con la domenica e la prima rete della televisione di Stato sfoggia uno dei programmi più amati, condotto dall'intramontabile Mara Venier. Tanti gli ospiti che interverranno in studio per intrattenere e augurare un felice 2023 a tutto il pubblico. In apertura il grande illusionista e prestidigitatore Silvan proporrà uno dei grandi numeri che lo hanno reso famoso nel mondo. A seguire, Paolo Fox avrà il compito di illustrare l'oroscopo, segno per segno, per l’anno appena iniziato. Stefano Orfei porterà nello studio l’eccellenza dell’arte circense grazie a numeri di grande spettacolarità per ricordare la madre, la grande Moira Orfei; con lui saranno presenti il figlio Manfredi e Luca Alghisi.

NUOVO DIRETTORE. COMUNICATO DELL'EDITORE AI LETTORI

Intervistato da Mara Venier, Roberto Bolle ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera e l’incontro sarà anche l’occasione per regalare qualche anticipazione sulla nuova edizione di “Danza con me” che lo vedrà protagonista su Rai 1 in prima serata. Donatella Rettore canterà uno dei brani che ha portato al successo nel 1994 “Di notte specialmente” e il recentissimo singolo “Faccio da me”, in coppia con il cantante ex concorrente di “Amici”, Tancredi. Bobby Solo si esibirà, invece, in un medley dei suoi grandi successi e dedicherà la canzone “Prima di conoscerti” al figlio Ryan che sarà presente in studio insieme alla madre Tracey.

Migliaia di ternani salutano l'arrivo del 2023 in piazza con Le Vibrazioni

Dalila Di Lazzaro è protagonista di un’intervista a tutto campo sulla sua vita e sui suoi successi artistici; all’attrice e icona friulana sarà dedicata la canzone “Dalila”, a cantarla per lei in studio, il cantautore Manuel Pia. Alessandro Ristori, il cantante della Dolce Vita, come ama definirsi, direttamente da Montecarlo, eseguirà la sua personale versione del brano “Amore disperato”, portato al successo da Nada. Monica Guerritore, grande interprete e attrice, verrà a presentare il progetto cinematografico che la vedrà impegnata per tutto il 2023, dedicato all’immortale figura di Anna Magnani, della quale ricorre il 50° della morte. In conclusione, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, autori e protagonisti della sigla e grandi amici di “Domenica In”, regaleranno al pubblico un medley di successi della grande tradizione napoletana.

Il 2023 inizia all'insegna della primavera: bel tempo e temperature miti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.